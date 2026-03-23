Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская открыла цикл лекций для Молодежного совета

В 2026 году в Подмосковье стартовал цикл образовательных лекций для Молодежного совета в честь 25-летия института уполномоченного по правам человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Омбудсмен Ирина Фаевская отметила, что запуск образовательного цикла способствует формированию профессиональных и ценностных основ у молодых правозащитников. Она подчеркнула важность глубокого понимания государственной политики и активного участия молодежи в ее развитии.

Советник уполномоченного Сергей Камолов обратился к участникам с приветственным словом, выделив значимость просветительской работы и вовлечения молодежи в правозащитную деятельность.

Первую лекцию в онлайн-формате провела аспирантка МГИМО МИД России Мария Валуева. Она рассказала о государственной политике поддержки соотечественников в России, отметив, что это стратегическое направление связано с демографией, экономикой и сохранением культурной идентичности. Валуева подчеркнула, что работа с соотечественниками становится ресурсом развития страны и требует системных мер поддержки.

В течение года запланировано 25 мероприятий. Лекции станут площадкой для диалога с экспертами и обсуждения ключевых вопросов государственной и правозащитной повестки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.