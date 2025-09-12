Омбудсмен Подмосковья Фаевская проверила соблюдение избирательных прав в СИЗО-11

12 сентября уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с председателем ОНК Сергеем Леоновым посетили ФКУ СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области, где в единый день голосования, более 50 подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-11 исполнили свой гражданский долг. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

«Избиратели, находящиеся в СИЗО-11, представляют различные регионы России, включая Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Тамбовскую, Свердловскую области, Краснодарский и Камчатский край, а также другие. Каждый из них смог отдать свой голос за кандидата в губернаторы или главу своего субъекта. Мы общались с людьми, и по их словам, их полностью проинформировали о процедуре голосования. Никаких нарушений в ходе выборов зафиксировано не было», — сказала Фаевская.

Также в ходе рабочего визита делегация посетила заключенных, находящихся в камерах. Уполномоченный рассказала о своей деятельности, спросила об условиях их содержания. По словам подозреваемых и обвиняемых, в настоящее время жалоб у них нет.

Напомним, что с 12–14 сентября с 8.00-20.00 работает горячая линия омбудсмена Подмосковья по мониторингу соблюдения избирательных прав. По возникшим вопроса в дни выборов можно будет обратиться по телефону: 8 (498) 602-32-20.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.