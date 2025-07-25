Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный прием жителей

25 июля омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела личный прием граждан Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

«Состоялся очередной личный прием граждан, на который может записаться любой житель Подмосковья, желающий обсудить вопросы восстановления своих нарушенных прав. Сегодня к нам пришли люди с просьбой о помощи в решении тех проблем, которые они не смогли разрешить самостоятельно. Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам. Для вопросов, требующих более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения», — сказала Ирина Фаевская.

Еесли ваши права нарушены, вы можете записаться на личный прием к Уполномоченному, направить жалобу или обращение Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, дом № 1, корп. А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

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