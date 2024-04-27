Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный прием граждан

На прием к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской приехали 19 человек из таких муниципалитетов как Королев, Подольск, Серпухов, Орехово-Зуево, Красногорск. Жители обратились с просьбой о помощи в решении их проблем по вопросам ЖКХ, отсутствия тротуара к школе, получения лекарств, жилищным вопросам и другим, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«По вопросам, требующим более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20; написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав; заполнить форму на официальном сайте; записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.