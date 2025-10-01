Омбудсмен Фаевская поздравила долголетов с Днем пожилого человека

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила с Днем пожилого человека участников клуба «Активное долголетие» на празднике «Живи ярко!» в Мытищах. В мероприятии приняли участие более 800 резидентов подмосковных клубов «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

«Сегодня прекрасный повод выразить вам, дорогие участники проекта „Активное долголетие“, нашу благодарность за ваш пример активной жизненной позиции новым поколениям. Традиционно мои помощники на общественных началах в разных муниципалитетах нашего Подмосковья запланировали мероприятия по повышению правовой грамотности в клубах „Активное долголетие“. А члены нашего Молодежного совета проведут серию встреч, посвященную теме мошенничества, которая, к сожалению, становится все более актуальной и чаще всего пострадавшими становятся люди пожилого возраста»,— обратилась к присутствующим Ирина Фаевская.

Для проведения просветительских мероприятий помощниками на общественных началах для повышения правовой грамотности сотрудники аппарата омбудсмена подготовили обзор ключевых нововведений в законодательстве в области гражданских, социальных, жилищных, земельных и других прав граждан, которые в том числе затрагивают права пожилых людей. Со всеми нововведениями можно ознакомиться по ссылке.

