Омбудсмен Фаевская посетила семейный центр «Преображение» в Коломне

«Дети довольны условиями, в которых они находятся. Ребята учатся в школе, все у них получается. Выходные дни они проводят на различных мероприятиях, у них очень насыщенная культурная программа и они с удовольствием нам об этом рассказывали. С детьми, которым это нужно, работают психологи и логопеды. В целом очень дружелюбная, очень комфортная обстановка. Мы привезли подарки от наших волонтеров, чтобы порадовать детей, даже несмотря на то, что у них уже есть все необходимое, и мы сами в этом убедились. Эти подарки помогут немного отвлечь их, ведь каждый из ребят, конечно, очень хочет вернуться к своим родителям», — сказала Фаевская.

По словам руководителя структурного подразделения «Непецино» семейного центра «Преображения» Елены Шибановой, на базе учреждения очень развита система дополнительного образования различных направлений.

«В нашем учреждении реализуется множество кружков и секций. Дети готовятся к самостоятельной жизни, учатся готовить и занимаются в спортивных и тренажерных залах. На территории учреждения есть различные площадки, включая площадку ГТО и баскетбольную. Мы также проводим концерты, ведь дети у нас очень творческие и талантливые. Для этого у нас есть большой актовый зал, где мы собираем гостей и организуем мероприятия и концертные программы. Мы также не теряем связь с детьми, которые уже покинули наше учреждение. Наши выпускники возвращаются с радостными новостями о создании своих семей и рождении детей, и, конечно же, мы очень радуемся их успехам», — отметила Шибанова.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.