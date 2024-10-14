Омбудсмен Фаевская посетила ПВР в подмосковном детском лагере «Лесная поляна»

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Лесная поляна» в городском округе Коломна. Здесь проживают более 100 человек из Курской области. Ирина Фаевская проверила условия проживания эвакуированных жителей, узнала есть ли у них вопросы, просьбы или жалобы. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Главное, что сейчас люди в безопасности и тепле. В этом месте проживает более 100 человек, из них более 60 — дети. Все довольны условиями проживания, возникающие вопросы решаются. Для детей каждый день проводятся разные развлекательные мероприятия такие, как творческие мастер-классы и игры», — отметила Ирина Фаевская.

Жителям рассказали, что обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Сейчас в регионе работают 14 пунктов временного размещения, в которых проживают свыше 1,3 тыс. человек. В основном это те, кто особенно нуждаются в помощи — дети, пенсионеры, мамы с малышами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.