Омбудсмен Фаевская помогла заявителю из Сергиево-Посадского округа

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился житель Сергиево-Посадского городского округа, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. После смерти родителей он унаследовал квартиру, на которой значительная задолженность по жилищно-коммунальным услугам, в том числе в виде пеней. В настоящее время он вместе с сестрой заботится о своих младших братьях и не может полностью оплатить долг. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Чтобы оказать поддержку заявителю, я обратилась с вопросом о реструктуризации долга к главе Сергиево-Посадского городского округа и в региональное министерство социального развития. Учитывая трудные обстоятельства, в которых оказался заявитель, вопрос о реструктуризации долга был решен положительно: часть пени за просрочку платежа была списана, а также была оказана помощь в получении материальной поддержки для семьи», — отметила Ирина Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8(498)602-32-20, написать на почту: upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте: https://upch.mosreg.ru/feedbackили записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.