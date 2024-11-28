Омбудсмен Фаевская наградила победителей конкурса СМИ

27 ноября состоялась церемония награждения журналистов в рамках конкурса средств массовой информации Московской области и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности в 2024 году. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская отметила работу журналистов и вручила им дипломы и подарки, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Мы собрались, чтобы подвести итоги нашего конкурса. С одной стороны, безусловно, это приятный момент, с другой — это ваш ежедневный труд, благодаря которому наши жители узнают полезную информацию. Вы поднимаете важные вопросы и это очень помогает нам в работе. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения», — отметила Фаевская.

В этом году работы были представлены в номинациях «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой блог».

В номинации «Правовое просвещение» дипломом I степени наградили Ксению Стеценко, корреспондента АО «Газета.ру» за серию материалов, посвященных будущим матерям. В своих текстах журналист подробно рассказала о том, что такое родовой сертификат и как его получить.

За второе место в номинации «Правовое просвещение» диплом вручили редактору АО «Телеканал 360» Наталье Павловской за серию сюжетов, посвященных правам участников специальной военной операции, учителям Подмосковья, помощи детям, проживающим в Донецкой Народной Республике. Авторами сюжетов также являются Ксения Жеребцова, Александр Молочко.

Дипломом второй степени в номинации «Правовое просвещение» наградили редакцию «Радио 1» за цикл программ про акцию «Доброе дело» для участников специальной военной операции, проектный семинар Комитета семей воинов Отечества и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области. Награду получили Алексей Кизенков и Анастасия Бондарева.

«Правовое просвещение — тема, безусловно, актуальная. Радиостанция работает именно для людей и ради людей. Все вопросы, касающиеся защиты прав человека всегда звучат в нашем эфире. Мы стараемся говорить на темы, которые актуальны для людей», — сказал радиоведущий Алексей Кизенков.

Дипломом за второе место в номинации «Правовое просвещение» наградили редакцию отделения радиовещания «Орехово-Зуевское социальное радио» в составе ГАУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Награду получила автор серии материалов по правовому просвещению для родителей детей с инвалидностью и о предоставлении бесплатной юридической помощи для родителей детей с инвалидностью Дарья Погорельцева.

Дипломом за третье место в номинации «Правовое просвещение» наградили редакцию Подольского регионального телевидения «Кварц» за сюжет о том, как не попасться на уловки мошенников. Награду получила Светлана Сайгутина.

В номинации «Профессия-правозащитник» диплом первой степени получила редакция сетевого издания «Регионы.ру» за авторский материал Василисы Шишкиной, поднимающий проблему многодетных семей из деревни Труфановка Одинцовского городского округа, которые восемь лет живут без дорог. Автор не смогла присутствовать на мероприятии, поэтому вместо нее редакцию представляла редактор отдела происшествий Ирина Волкова.

«Очень важно понимать, что журналистика — это очень серьезный рычаг в решении тех или иных вопросов. Главное подходить к задаче последовательно, то есть сначала понять кто может помочь с решением проблемы и планомерно обращаться к этим людям и освещать сложившуюся ситуацию», — отметила Волкова.

В этой же номинации «Профессия-правозащитник» диплом первой степени получила корреспондент редакции сетевого издания «Регионы.ру» Инга Тарасова за материал о поддержке участников специальной военной операции.

Дипломом за второе место в номинации «Профессия правозащитник» наградили редакцию Регионального информационного агентства Московской области за серию материалов о мерах безопасности в случаях мошеннических действий. Награду получил автор материалов Иван Чинаев.

Дипломом за третье место в номинации «Профессия правозащитник» наградили редакцию телекомпании МАУ «Телевидение «Поиск» за сюжет о проверке режима светофоров для маломобильных граждан в Клину. Награду получила автор сюжета Ирина Конорева.

В номинации «Лучший правовой блог» первое место получила редакция АУ «Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области», «Телеканал «Аист» за серию материалов о помощи участникам специальной военной операции и работе фонда «Защитники Отечества». Награду получили Анастасия Скрипченко и Алена Жамкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.