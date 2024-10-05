Омбудсмен Чечни потребовал проверить деятельность «Русской общины»
Фото - © Скриншот/Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев потребовал провести проверку деятельности организации «Русская община», сообщает Газета.ru.
Он считает, что данная организация работает на зарубежные спецслужбы, ее деятельность направлена на разжигание межнациональной розни в РФ.
Уполномоченный рассказал, что ему поступают жалобы, в частности на видеоролики, где активисты движения останавливают людей и просят их предъявить документы.
Кроме того, Солтаев отверг обвинения «Русской общины» в увеличении количества преступлений уроженцев Кавказа. Аппарат омбудсмена проверил ситуацию и заявляет, что выходцы из Северного Кавказа не совершают и 1% преступлений по стране.