Омбудсмен Чечни потребовал проверить деятельность «Русской общины»

Он считает, что данная организация работает на зарубежные спецслужбы, ее деятельность направлена на разжигание межнациональной розни в РФ.

Уполномоченный рассказал, что ему поступают жалобы, в частности на видеоролики, где активисты движения останавливают людей и просят их предъявить документы.

Кроме того, Солтаев отверг обвинения «Русской общины» в увеличении количества преступлений уроженцев Кавказа. Аппарат омбудсмена проверил ситуацию и заявляет, что выходцы из Северного Кавказа не совершают и 1% преступлений по стране.