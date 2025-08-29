сегодня в 13:01

Олимпийский чемпион стал почетным гостем спартакиады в Можайской ВК

В Можайской воспитательной колонии ГУФСИН России по Московской области прошли заключительные мероприятия I этапа XVI Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Финал Спартакиады в воспитательной колонии ежегодно проводится при участии Отдела социально ориентированных программ Общества «Динамо», Московской областной организации Общества «Динамо», Фонда поддержки детских программ «Динамо».

Поддержать участников Спартакиады приехали советник Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, руководство ГУФСИН и Общества «Динамо».

Специальным и почетным гостем мероприятия стал прославленныйдинамовский спортсмен — Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, двукратный чемпион мира и чемпион Европы Александр Дьяченко.

Комплексная Спартакиада в Можайской ВК проводилась в интегрированном формате: чередованием физкультурно-спортивных состязаний с культурно-воспитательными мероприятиями, мотивационными встречами и мастер-классами.

В спортивной части финального дня Спартакиады воспитанницы МВК состязались в прыжках в длину, беге 100 м, волейболе и других видах массового спорта. Зачетные испытания в разных видах программы соревнований проводились по категориям, соответствующим ступеням Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с учетом возрастных групп осужденных воспитанниц.

Итоги соревнований оценивали специалисты отдела по физической культуре и спорту Администрации г. о. Можайск, сотрудники отдела тестирования ГТО ДС «Багратион».

Для известного спортсмена была организована ознакомительная экскурсия по территории воспитательной колонии.

«Я впервые посетил исправительное учреждение и нахожусь под большим впечатлением. Здесь созданы все условия, чтобы заниматься развитием себя — учебой, спортом. Это то место, где помогут исправиться и стать другим человеком», — отметил Олимпийский чемпион Александр Дьяченко.

Завершился заключительный день Спартакиады церемонией награждения, победители и призеры в личном зачете отмечены динамовскими наградами.

