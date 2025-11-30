Ольга Михеева из Раменского стала победителем конкурса «Нежный грант»

Финальный этап конкурса поддержки женского предпринимательства «Нежный грант» прошел в Красногорске. Среди участниц была предпринимательница из Раменского Ольга Михеева, которая стала обладательницей главной награды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе приняли участие представительницы Москвы, городов Московской области: Бронницы, Воскресенск, Наро-Фоминск, Красногорск, Пушкино, Раменское, Фрязино, Мытищи и Тверской регион.

Ольга создала швейную фабрику, которая специализируется на пошиве одежды для творческих коллективов, музыкантов и блогеров. Особенность ее бренда — использование элементов ручной работы в каждой коллекции. Для этого предпринимательница сотрудничает с местными мастерами и художниками. Помимо развития бизнеса, Ольга воспитывает четверых детей.

Примечательно, что представительницы из Раменского становятся лучшими в этом конкурсе уже второй год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.