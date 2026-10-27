Ольга Малышко представит Богородский округ на областном конкурсе педагогов

Ольга Малышко стала победителем муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют». Молодой педагог преподает в начальных классах центра образования № 10 и активно участвует в профессиональных и общественных инициативах.

Ольга Валерьевна стала призером Ярмарки наставников и молодых специалистов «Инновации на старте: от первого шага — к прорыву в образовании» и присоединилась к проекту «Ассистент преподавателя: ИИ-сервис для педагогов». Она регулярно выступает на семинарах, входит в состав методических объединений, участвует в жизни школы и округа, а также в волонтерских программах. Этот опыт помогает ей находить новые подходы к обучению и воспитанию младших школьников.

В конце ноября педагог выступит на региональном этапе «Педагогического дебюта». По словам Ольги Малышко, представлять округ — большая честь и серьезная ответственность. Конкурс даст ей возможность показать свои наработки, обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов и по-новому взглянуть на собственную педагогическую практику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.