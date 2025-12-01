Жительница городского округа Химки, руководитель военно-патриотического клуба «СОВА» Ольга Кириллова выступила в финале Московского областного конкурса «Женщина –Герой» 2025. Финал прошел сегодня, в День матери, в Музее Победы на Поклонной горе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ольга Кириллова руководит военно-патриотическим объединением «СОВА», которое создал ее супруг Дмитрий, боец специальной военной операции, человек с большим сердцем и душой. Он посвятил свою жизнь службе Отечеству, участвуя в операциях на Кавказе, в Приднестровье и Чечне. Дмитрий погиб в зоне специальной военной операции. За свою храбрость и отвагу он посмертно награжден Орденом Мужества.

Ольга Кириллова не просто продолжает дело супруга. Она занимается волонтерской деятельностью, посещает патриотические мероприятия, выступает с лекциями.

«С большим удовольствием посетила мероприятие и поддержала нашу химчанку. Ольга Кириллова достигла невероятного результата — вошла в число лучших конкурсанток и с честью выступила в финале. Отдельная благодарность — группе поддержки. Вот, что значит — команда!» — отметила глава Химок Елена Землякова.

Ольга Кириллова подготовила творческий номер, где исполнила трогательную композицию при участии ребят из клуба «СОВА».

Всего в финал прошли 8 участниц из разных городов Подмосковья. Конкурс организован Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.