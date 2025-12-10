Оленьи фермы Подмосковья приглашают на экскурсии в новогодние праздники

В Подмосковье работают несколько оленьих ферм, где в новогодние праздники и выходные можно познакомиться с северными и пятнистыми оленями, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе действует 286 объектов агротуризма, среди которых популярностью пользуются оленьи фермы. Здесь посетители могут понаблюдать за северными и пятнистыми оленями, а также узнать больше об их привычках и особенностях.

В Рузском округе олени свободно гуляют по территории фермы и охотно принимают угощения от гостей. Под Волоколамском на ферме «Бэмби Лэнд» посетители оказываются в окружении оленей, а также могут увидеть оленят, альпийских коз, коров, кроликов и собак породы хаски. В Орехово-Зуевском округе на ферме «Северный олень» организуют экскурсии, во время которых рассказывают о жизни животных. В деревне Шилово Лотошинского округа в парке «Тишь да Крышь» обитают европейские лани, альпаки и коровы Хайленд.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области порекомендовали уточнять детали посещения и режим работы на официальных сайтах или в социальных сетях хозяйств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.