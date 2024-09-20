Олега Толмачева назначили главой комитета по ценам и тарифам Подмосковья

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев представил председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Олега Толмачева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Олег Толмачев родился 23 августа 1985 года в поселке Комсомолец Тамбовской области. Женат, воспитывает троих детей.

В 2007 году окончил Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии А. В. Хрулева, специальность «Финансы и кредит».

Ранее занимал руководящие должности в финансовой службе ВС РФ, в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, в Контрольно-счетной палате Московской области по контролю за расходованием средств бюджета на ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство.

В 2017–2021 годах — начальник управления финансирования подведомственных организаций и контроля инвестиционных программ министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

С июня 2021 года по сентябрь 2024 года — замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.