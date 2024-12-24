Олег Сирота назначен координатором проекта «Российское село» от Подмосковья

сегодня в 17:27

Московское областное отделение «Единой России» приняло к реализации федеральный проект. Назначение регионального координатора в лице Олега Сироты было утверждено решением Президиума регионального политического совета, передает пресс-служба партии.

«У малых форм сельского хозяйства огромный потенциал для развития.Продукция, выпускаемая на истринской сыроварне Олега Сироты, известна и пользуется популярностью на территории всей страны. Кроме этого, Олег Александрович ведет большую общественную работу, в рамках Ассоциации „Народный фермер“. Она сегодня консолидирует фермерское сообщество практически со всей России», — отметил Александр Двойных, координатор федерального партийного проекта «Российское село».

Он также выразил уверенность, что, привлекая к реализации партийногопроекта профильных специалистов, «Единая Россия» рассчитывает на выработку новых форм поддержки отрасли на уровне как Российской Федерации, так и отдельно взятого региона.

В свою очередь председатель Совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота подчеркнул, что в настоящий момент Ассоциация выстраивает региональную сеть. Сотрудничество с «Единой Россией» и партийным проектом «Российское село» позволит выйти на принципиально новый этапрешения проблем отечественных фермеров.

«Наши региональные коллеги — члены ассоциации смогут взаимодействовать с местными отделениями партии „Единая Россия“ для решения вопросов на уровне субъектов. Такая точечная адресная работа, учёт региональной специфики позволят нам значительно повысить эффективность деятельности», — заявил Сирота.

Партийный проект «Российское село» занимается вопросами обеспечения внутреннего рынка страны качественным и доступным для жителей продовольствием и усиления позиций России на мировом продовольственном рынке. Важной темой является поддержка и развитие потенциала малых форм хозяйствования на селе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.