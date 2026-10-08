Олег Пушенок передал оборудование для отопления школьного бассейна в Ногинске

Депутат совета депутатов Богородского городского округа Олег Пушенок в рамках акции «Добрые дела» помог Центру образования №12 в Ногинске. В этом году по просьбе директора он передал новое оборудование для системы отопления бассейна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Олег Пушенок посетил родной Центр образования №12 в Ногинске в рамках акции «Добрые дела». В школе работает бассейн, популярный среди учащихся и жителей города. Дети и взрослые занимаются здесь с профессиональными тренерами, укрепляют здоровье и поддерживают физическую форму.

Здание бассейна не новое, и в прошлом сезоне возникали сложности с его эксплуатацией. Ранее здесь провели текущий ремонт. В этом году по просьбе директора школы депутат передал новое оборудование для системы отопления.

Пушенок отметил, что поддержка здоровья жителей и популяризация спорта — важные задачи. Работа ведется в том числе при содействии местной общественной приемной, куда жители могут обращаться с предложениями и вопросами по развитию социальной инфраструктуры округа.

Депутат также поблагодарил местных предпринимателей за активное участие и неравнодушие, отметив их значимый вклад в помощь школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.