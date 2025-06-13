Олег Газманов поздравил Истру с днём города

Истра вместе со всей страной отметила главный праздник России, и в этот же день – День города. Главной звездой праздничного концерта стал Народный артист Российской Федерации, певец и композитор Олег Газманов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Истре исполнилось 244 года. Целый день разнообразная программа творческих, культурных и спортивных мероприятий радовала жителей и гостей муниципального округа Истра.

Начало мероприятий ознаменовалось торжественным поднятием самого большого в Московской области государственного флага Российской Федерации. Одновременно программа празднования Дня России и Дня города Истра проводилась сразу на нескольких локациях – в центральном парке Истра, в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС» села Павловская Слобода и в парке «Фабричный» города Дедовска. А центральной локацией для празднования стала площадь «Дружбы» города Истра.

А уже вечером, на главной сцене праздника – площади «Дружбы» - состоялся гала-концерт, главной звездой которого стал Народный артист Российской Федерации, певец и композитор Олег Газманов.

Почти 12 тысяч жителей и гостей Истры танцевали и подпевали каждому хиту поистине Народного артиста, который выступил со своей музыкальной программой «Русский мир».

В этот день Истра пела «Вперед Россия» вместе со всей страной.

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