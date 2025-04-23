Олег Гаджиев: 75 мер поддержки действуют для участников СВО в Подмосковье

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев рассказал о мерах поддержки для контрактников, их мотивации, а также, о работе единого пункта отбора на военную службу в Балашихе, передает пресс-служба партии.

Как сообщил Гаджиев, 75 мер поддержки действуют на данный момент для участников СВО в Подмосковье, из них 32 — региональные меры поддержки.

«Их перечень расширяется, появляется всё больше мер поддержки, направленных на реабилитацию и трудоустройство участников СВО. Для тех, кто решил развивать своё дело, также вводятся льготные условия. С 1 января в Московской области участники СВО могут получить выплату в размере 500 тысяч рублей взамен земельного участка. То есть характер новых мер поддержки направлен на создание комфортных условий для возвращения к гражданской жизни», — рассказал депутат Мособлдумы.

По его словам, контрактники получают достойные условия труда и возможность развиваться в профессиональном плане, открывая для себя новые горизонты и карьерные перспективы.

«В регионе стартовала программа профессиональной переподготовки для бойцов СВО „Герои Подмосковья“. Проект был создан по поручению Президента Владимира Путина. Основная цель — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, реализовать профессиональный потенциал, получить новые знания и навыки, построить успешную карьеру», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что также и среди его знакомых есть люди, которые сделали этот осознанный выбор, руководствуясь, прежде всего желанием быть причастными к большому делу, к Победе.

«Заключить контракт для них — встать в один строй с людьми неравнодушными и искренне любящими свою страну. Среди моих знакомых — те, с кем в 2022 году вместе начинали гуманитарную работу, а сейчас они несут службу в рядах добровольцев, ежедневным трудом отстаивают интересы России», — прокомментировал Олег Гаджиев.

Он отметил удобство единого пункта отбора граждан на службу по контракту в Балашихе.

«Это полноценный комплекс с учебно-тренировочной базой, спортивными площадками и тренажёрным залом, учебными классами. Объединение всех этапов помогает сэкономить время и усилия, повысить качество подготовки бойцов — проконсультироваться с юристом, нотариусом или представителями банков, пройти медицинские обследования и подготовительные курсы, получить экипировку можно организованно в одном месте», — резюмировал Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.