Олег Артемьев объяснил запрет на татуировки у космонавтов

Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев рассказал, что запрет на татуировки для кандидатов в космонавты появился еще в советское время и связан с позицией врачей, сообщает RT .

По словам Артемьева, соответствующие приказы были приняты еще в СССР. Тогда среди врачей существовало убеждение, что «нормальный человек не будет накалывать себе тату», и подобная практика чаще ассоциировалась с людьми, отбывавшими тюремное заключение.

«Приказы такие пришли от советской власти еще. При СССР было убеждение врачей, что нормальный человек не будет накалывать себе тату. Это больше относилось к людям, которые отбывали тюремное заключение. То есть человек в полном адеквате не будет ничего на себе делать. Это не приветствуется только у нас. У кого много тату, тот может попробовать попасть в отряд астронавтов», — рассказал Артемьев.

Космонавт отметил, что подобные ограничения действуют именно в российском отряде, тогда как в других странах требования могут отличаться.

