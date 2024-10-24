Окунуться в прошлое будет возможно 26 октября в Электрогорске

Городской парк города Электрогорска приглашает всех жителей и гостей города переместиться во времени на мероприятии «Вперед в прошлое» 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 12:00 до 15:00 в парке будут организованы: квест, в ходе которого вы узнаете о жизни знаменитых земляков, настольные игры, шашки и шахматы.

«Мы пригласили творческие коллективы и солистов городов: Электрогорска, Павловского Посада, гостей из Киржача — группу FreeTure и певицу Яну Приходько. Уверены, что будет полезно, музыкально, познавательно и вкусно», — отметило руководство парка.

Будет много интерактива — музейная выставка, где гости праздника будут угадывать, для чего на Руси использовались те или иные предметы быта, а в музыкальной викторине вспомнят песни из кинофильмов. Бонусом станет чай со сладостями. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.