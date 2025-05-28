Окружной турнир по тактическому лазертагу прошел в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе состоялся девятый окружной турнир по тактическому лазертагу «НаставникZ-Традиция побеждать!», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие 50 учеников из всех учебных заведений муниципалитета.

«Этот турнир стал отличным завершением учебного года. Благодарю всех за эту увлекательную игру. Проект „НаставникZ“ — это не просто игра или турнир, а настоящий праздник молодежи, который мы проводим регулярно. Это сплоченность, дух соревнования и уверенность в завтрашнем дне», — приводятся в сообщении слова организатора турнира, депутата Совета депутатов Ленинского городского округа, руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Белитского.

В пресс-службе рассказали, что турнир, организованный в формате встречного боя в лесистой местности, потребовал от участников не только физической подготовки, но и тактического мышления. Особо отличившиеся команды были отмечены грамотами, кубками и медалями.

По результатам турнира, первое место завоевала команда «Рубеж» из Видновской школы № 5, второе место — команда «Вихрь» из Видновской школы № 10, а третье место заняла команда «За Видное» Видновского художественно-технического лицея.

К мероприятию была проведена масштабная подготовительная работа с воспитанниками военно-патриотического клуба «Застава». Старшие участники клуба выступили в роли инструкторов и наставников, делясь своим опытом и знаниями с младшими товарищами. Кроме того, в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» были вручены благодарности активным педагогам, которые вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.