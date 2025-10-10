сегодня в 20:09

Окружной турнир по лазертагу прошел в Волоколамске

Во дворце спорта «Лама» состоялся окружной турнир среди военно-патриотических клубов и отрядов Юнармии Волоколамского округа. Участие приняли 12 команд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лазертаг — это командная военно-тактическая битва, где вместо пуль — безопасные лазерные лучи, а вместо боли — сенсоры, фиксирующие попадания. Цель проста: поразить противника, проявив стратегическое мышление и тактическую смекалку.

В состязании приняли участие 12 команд военно-патриотических клубов и отрядов Юнармии из Волоколамска. В каждой команде по семь игроков и по два запасных.

Перед началом игры все участники прошли инструктаж, где им рассказали о правилах, показали, как работает оборудование. Главный судья — многократный чемпион России по спортивному лазертагу Александр Беккер.

Состязания длились с утра до самого вечера. Все игроки азартно боролись и отстаивали свое первенство.

В ходе напряженной борьбы победителями стала команда из клуба «Спецвзвод». Второе место забрали ребята из Ярополецкой школы. Замкнули тройку лидеров — студенты Волоколамского филиала Красногорского колледжа