Околорелигиозного блогера Кеворкову СК просит арестовать в Москве
Фото - © Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Задержанную по обвинению в оправдании терроризма блогера Надежду Кеворкову в Следственном комитете попросили отправить под стражу на время расследования уголовного дела, пишет РИА Новости.
В Басманный суд Москвы уже поступило соответствующее ходатайство. Задержание блогерши состоялось накануне. По словам адвоката Калоя Ахильгова, Кеворковой предъявили обвинения из-за публикации двух текстов — один из них появился в Сети в 2018 году, а второй в 2021 году.
В первом тексте Кеворкова прокомментировала убийство российского военного журналиста Орхана Джемаля, а во втором высказалась о деятельности «Талибана»*.
Женщина не согласна с предъявленным ей обвинением. Свою вину она отрицает.
Ранее в квартире Кеворковой прошли обыски. Блогерша спокойно восприняла действия силовиков и попросила их разуться перед входом в ее жилье.
*запрещенная в России террористическая организация.
* Запрещенная в России террористическая организация