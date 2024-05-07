Околорелигиозного блогера Кеворкову СК просит арестовать в Москве

Задержанную по обвинению в оправдании терроризма блогера Надежду Кеворкову в Следственном комитете попросили отправить под стражу на время расследования уголовного дела, пишет РИА Новости .

В Басманный суд Москвы уже поступило соответствующее ходатайство. Задержание блогерши состоялось накануне. По словам адвоката Калоя Ахильгова, Кеворковой предъявили обвинения из-за публикации двух текстов — один из них появился в Сети в 2018 году, а второй в 2021 году.

В первом тексте Кеворкова прокомментировала убийство российского военного журналиста Орхана Джемаля, а во втором высказалась о деятельности «Талибана»*.

Женщина не согласна с предъявленным ей обвинением. Свою вину она отрицает.

Ранее в квартире Кеворковой прошли обыски. Блогерша спокойно восприняла действия силовиков и попросила их разуться перед входом в ее жилье.

*запрещенная в России террористическая организация.

* Запрещенная в России террористическая организация