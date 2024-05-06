Силовики обыскали квартиру блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма

По словам источника, Кеворкову подозревают в преступлении по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Больше сведений по данному факту нет.

В ходе обыска у блогера изъяли смартфон. Кроме того, в ее квартире нашли разные плакаты, в том числе с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг».

Судя по видео, обыск проходил в спокойной обстановке. Блогер попросила силовиков разуться при входе в квартиру. Также в жилье видны плакаты, оборудование для трансляций, различные книги, фотографии и т. д.

Кеворкова ведет в Сети околорелигиозный блог. Последние посты у нее были посвящены Израилю и его конфликту с Палестиной. Кроме того, ее статьи размещались в ряде запрещенных в России СМИ.