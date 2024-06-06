Около тонны гуманитарного груза отправят из Балашихи участникам СВО

Депутат Госдумы, член «Единой России» Вячеслав Фомичев совместно с Балашихинским фондом поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита» направят на фронт гуманитарный груз защитникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В сборе помощи также приняли участие председатель городского совета депутатов, лидер фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутаты горсовета Марина Жирова, Олег Зверев, исполнительный директор фонда «Защита», заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина, а также настоятель Храма Игоревской иконы Божией Матери в микрорайоне 1 Мая Сергей Ильницкий и волонтеры.

«В зону СВО отправят два дизельных генератора, сладкие наборы, окопные свечи, постельное белье. Кроме того, лично от меня на фронт доставят три эвакуационные тележки для раненых и около 300 медицинских аптечек, которые изготовляются в мастерских Военно-технического музея в селе Ивановское городского округа Черноголовка», — сказал Фомичев.

Волонтеров, руководителей управляющих компаний и предпринимателей наградили волонтерской грамотой секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, а также благодарностями главы Балашихи Сергея Юрова и городского совета депутатов.

Сбор гуманитарных грузов партийцев в зону специальной военной операции из Балашихи проходит на постоянной основе. Так, недавно силами местного отделения «Единой России» совместно с депутатом Мособлдумы Николаем Черкасовым и председателем фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», депутат от «Единой России» Сергеем Чураковым собрали 300 блиндажных свечей, которые были изготовлены в рамках реализации партийной акции «Светоч для героя» при помощи школьников и волонтеров. Также в гуманитарный груз вошли 150 банок тушенки и 100 пар вязанных носков, строительные инструменты и материалы, письма от школьников города.

Фонд «Защита» работает в Балашихе с 2008 года. Главное помещение фонда расположено в Балашихе по адресу микрорайон Гагарина, 14. Еще одно находится в цокольном этаже торгового центра «Восточный ветер» в микрорайоне 1 Мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», - сказал глава региона.