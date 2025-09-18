Около месяца в пресной воде: на Кубани спасли раненого краснокнижного дельфина

Раненого краснокнижного дельфина, которого около месяца пытались выловить из пресной реки Бейсуг в Краснодарском крае, удалось спасти, сообщает 112 .

Черноморским афалинам необходима морская вода, иначе у них могут возникнуть проблемы с кожей. Специалисты пытались поймать или отогнать дельфина в море, но безуспешно.

В четверг дельфина все же удалось поймать. Афалину обработали раны и доставили в бассейн для прохождения реабилитации. После этого дельфина выпустят в Черное или Азовское море.

Согласно данным центра спасения «Дельфа», дельфин проплыл около 30 км через лиман, а затем поднялся вверх по реке Бейсуг еще на 2,5 км. Вернуться в море ему не удавалось из-за блокирующих путь шлюзов и обширной отмели, которая перекрыла выход в лиман.