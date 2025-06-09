Около 98 тыс девятиклассников Подмосковья сдали экзамен по русскому языку

В понедельник состоялся основной день сдачи ОГЭ по русскому языку. В экзамене приняли участие 97 626 выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен прошел в штатном режиме в 602 пунктах проведения. За ходом процедуры следили 1 170 общественных наблюдателей, включая онлайн-наблюдателей, подключенных к системе дистанционного мониторинга.

Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут (235 минут).

«Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является обязательным условием для получения аттестата об основном общем образовании и продолжения обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования. Русский язык — один из ключевых предметов, и мы системно работаем над тем, чтобы школьники были максимально подготовлены к экзамену и могли продемонстрировать высокий уровень языковой грамотности», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов была предусмотрена возможность прохождения экзамена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). На участие в ГВЭ по русскому языку было зарегистрировано 1 605 участников. Продолжительность экзаменационной работы также составила 235 минут.

Участникам разрешалось пользоваться орфографическими и толковыми словарями, которые предоставлялись организаторами на местах. Использование личных словарей не допускалось.

Результаты экзамена по русскому языку будут опубликованы не позднее 24 июня. Пересдать экзамен можно будет в резервные дни — 26 июня, 1 и 2 июля.

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут обратиться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.