Около 900 предпринимателей Подмосковья получили социальный статус

В Подмосковье 870 субъектов малого и среднего предпринимательства получили социальный статус в 2024 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«По результатам пяти потоков заседания межведомственной комиссии в этом году социальными предприятиями признано 870 компаний сектора МСП. Из них 685 подтвердили статус, еще 185 — получили социальный статус впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. Сделать это можно онлайн на портале РПГУ.

Для поддержки предпринимателей региона работает центр «Мой бизнес» Московской области, созданный в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, предприниматели могут воспользоваться услугами по созданию ролика и регистрации товарного знака, а также вступить в реестр областных брендов «100% Подмосковья». Подробная информация о проекте доступна на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка МСП в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект запущен по инициативе президента России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.