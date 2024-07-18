Около 90% работ выполнено по противопожарному устройству лесов Подмосковья

На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Объем выполненных работ составляет 88% от запланированного на год. Часть работ — по эксплуатации лесных дорог и устройству противопожарных минерализованных полос — выполняется с опережением календарного плана», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Противопожарное обустройство в лесах — это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

Все работы по противопожарному устройству лесов выполняют в рамках государственного задания филиалы подведомственного ГАУ МО «Центрлесхоз», соблюдая сроки и требования технического задания.

Противопожарные мероприятия на территории лесного фонда включают в себя выполнение работ по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос, установке новых и содержанию имеющихся шлагбаумов, панно, плакатов, аншлагов и баннеров, а также благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.