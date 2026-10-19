Штраф до 1 млн рублей: чем грозит ношение предмета с запрещенным символом

Публичное ношение предмета с экстремистской символикой, даже если человек его купил, а не сделал сам, грозит проблемами с законом и покупателю, и продавцу. Об этом сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

«Само по себе ношение политического, ироничного или критического высказывания не образует автоматически состав правонарушения по ст. 20.3 КоАП РФ. Но если на значке изображена запрещенная символика, то публичная демонстрация может повлечь ответственность, даже если вещь приобретена совершенно легально и покупатель не изготавливал ее самостоятельно», — сказал Костин.

Продавец также несет ответственность. Если товар содержит запрещенную символику, продавца могут привлечь по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ, если доказаны предусмотренные этой нормой действия и цель пропаганды.

За ношение непотребной символики гражданину грозит конфискация предмета и штраф до 2,5 тыс. рублей или до 100 часов обязательных работ. Для юридических лиц штраф по этой статье может достигать 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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