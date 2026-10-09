Около 80% пользователей ОК старше 35 лет смотрят видео о товаре перед покупкой

Видео о товарах и услугах смотрят перед покупкой восемь из десяти участников опроса соцсети «Одноклассники» старше 35 лет.

Среди опрошенных 29% часто смотрят такие ролики, 31% — иногда, 20% — редко, 21% — никогда. Видео помогает увидеть товар в действии (34%) или сравнить варианты (32%). Для 18% ролики важны при дорогой или значимой покупке, а 16% смотрят их, когда нет времени читать длинные описания и инструкции.

Самый популярный формат — видеоотзывы покупателей: их выбрали 37%. Разборы на 5–15 минут отметили 17%, ролики до минуты — 15%. Реальным покупателям доверяют 65% участников, экспертам и авторам — 16%, официальному бренду или магазину — 14%. Доверие к видео укрепляют реальные отзывы и комментарии по делу (31%), демонстрация товара в деле и честное перечисление плюсов и минусов (по 19%).

Половина респондентов считает наиболее комфортной видеорекламу до 10 секунд, 18% — 10–20 секунд. Еще 19% готовы смотреть рекламу 1–3 минуты, если это обзор или инструкция. Больше всего зрителей отталкивают навязчивые призывы к покупке (39%), громкие обещания (21%) и слишком длинные ролики (10%).

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