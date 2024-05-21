Около 8 тыс сосен высадили в Ленинском округе в рамках акции «Лес будущего»

Ленинский городской округ 18 мая присоединился к областной эколого-патриотической акции «Лес будущего». В рамках акции на участке лесного фонда площадью 4 га возле деревни Андреевское высадили порядка 8 тыс. трехлетних сосен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Можно сказать, что это компенсационная высадка. При строительстве трассы ЮЛА пришлось вырубить значительное количество деревьев. И „Лес будущего“ позволит частично восполнить природные потери на территории нашего округа. Подобные акции правительство Московской области проводит каждый год», — сказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

В мероприятии приняли участие около 250 человек — это жители близлежащих населенных пунктов, учащиеся школ, активисты общественных организаций, волонтеры. Для них муниципальные учреждения культуры подготовили музыкальную программу, а специалисты «Мособллеса» помогли высадить деревья по всем правилам. Всем желающим раздали инструменты и инвентарь — лопаты, мечи Колесова, перчатки и другое, а полив саженцев осуществили с помощью специализированной техники.

«Мы приехали с шестиклассниками, которые тоже помогают. Мы считаем, что поддерживать экологию — это очень важно. Тем более хорошая погода, красивые места, можно и потрудиться, и отдохнуть», — поделилась впечатлениями исполняющая обязанности директора Молоковской школы Светлана Сморчкова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье акция «Лес будущего» прошла на 16 площадках, всего в регионе было высажено более 102 тысяч молодых сосен, елей и дубов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.