Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:53

Около 8 тыс кг крышек отправил на переработку регоператор Воскресенского кластера

Жители подмосковных городов Егорьевск, Люберецы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, которые обслуживает регоператор, активно участвуют в сборе ценных отходов при помощи удобной схемы и инфраструктуры, организованной компанией. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Более 4,7 тыс. кг добрых крышечек школьники, жители, представители общественных организаций и муниципальных учреждений принесли непосредственно в пункты сбора вторичных ресурсов в территориальных офисах регионального оператора Воскресенского кластера, а также собрали на экологических акциях.

Порядка 3 тыс. кг крышек попали на линии сортировки комплекса по переработке отходов с контейнерных площадок.

Как это работает:

накопленные крышечки складываются в 5-6-литровые канистры для воды;

относятся в специальные баки на контейнерные площадки во дворе;

вторичные ресурсы из емкостей затем попадают на сортировочные линии КПО «Восток».

Канистры с крышками легко переносят пресс мусоровоза. Сотрудники комплекса отбирают материал, складывают в отдельный контейнер. Накопленную крупную партию пластика отправляют переработчику.

В своей новой жизни добрые крышечки могут стать антивандальной уличной мебелью, панелями для отделки зданий, а также трубами.

С начала этого года на комплекс по переработке отходов уже поступило 280 кг крышек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.