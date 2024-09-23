Около 7,5 тыс раз обратились жители Раменского в диспетчерскую службу за неделю

С 16 по 23 сентября в единую дежурную диспетчерскую службу Раменского округа поступило 7549 обращений граждан. Из них в медицинскую службу — 2330, в полицию — 684, в центр безопасности дорожного движения — 203, в ГИБДД — 31, в пожарную службу — 206 и в газовую — 173, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Относительно технологических сбоев ЖКХ обращений заявителей было 83, из них по поводу тепло-водоснабжения — 9, из-за аварийного отключения электроснабжения — 38, одно в лифтовое хозяйство.

На железнодорожном транспорте было 3 происшествия, погибли 2 человека. В ДТП пострадали 6 человек, один погиб. Пожаров было 14, в них никто не пострадал.

На прошедшей неделе в округе было зафиксировано 6 палов травы общей площадью 485 квадратных метров, 2 лесных пожара, общей площадью 400 квадратных метров и 3 торфяных пожара общей площадью 530 квадратных метров. Из-за сухой погоды необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разводить костры в лесных массивах, оставлять в лесу мусор, в том числе стекла и непотушенные окурки. Они могут стать причиной возникновения пожара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.