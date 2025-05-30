Около 70 га земли Ленинского округа расчистят от борщевика в этом году

В Ленинском городском округе продолжается первый этап борьбы с борщевиком Сосновского. За счет средств местного бюджета устранение ядовитого сорняка запланировано на 67 гектарах территории, находящейся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2025 году на большинстве пораженных участков предусмотрена химическая и комбинированная обработка. Погодные условия в этом году внесли свои коррективы: из-за обильных осадков в первой половине мая сроки пришлось перенести, иначе дожди смыли бы раствор с растений. Поэтому сейчас приступили к работе интенсивными темпами, чтобы не допустить фазы цветения вредоносного растения», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Он также рассказал, что места произрастания борщевика в Ленинском округе нанесены на интерактивную карту на геопортале Подмосковья. Там можно найти информацию по каждому участку, такую, как категория земель, площадь поражения, ведомство, ответственное за уничтожение борщевика, приоритет истребления, когда планируется ликвидация или даты выполненных работ.

Кроме муниципалитета, обработку своих территорий от борщевика выполнят организации «Мосавтодор», «Мособллес», «РЖД», а также частные компании.

«На территории личных подсобных хозяйств, садовых и дачных товариществ, а также прилегающих к ним участках, ответственность за истребление борщевика лежит на собственниках частных домовладений и членах СНТ и ДНТ», — отметил Асеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.