Около 6 тыс камер наблюдения установили в Химках

На территории городского округа Химки установили почти 6 000 камер наблюдения за время работы программы «Безопасный регион». В планах — оборудовать еще более тысячи систем видеонаблюдения в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского округа Химки.

Заместитель главы округа Александр Цуканов рассказал, что в текущем году особое внимание уделяется оборудованию и подключению к системе «Безопасный регион» видеокамер на контейнерных и детских игровых площадках. До конца года запланирована установка видеокамер на 542 площадках ТКО и 567 детских игровых, спортивных площадках.

Камеры видеонаблюдения устанавливают на территории многоквартирных домов, детских и спортивных площадках, а также на контейнерных площадках.

Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» создана по распоряжению губернатора и распространяется на социальные и коммерческие объекты, места массового скопления людей (парки, скверы и другие площадки), крупные дорожные развязки, перекрестки, пешеходные переходы и подъезды многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.