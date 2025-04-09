Около 500 жителей Подмосковья уже взяли в прокат средства реабилитации

В Московской области у жителей имеющих особенности здоровья, а также в случае временного заболевания или ограничениях движения, есть возможность оформить прокат технических средств реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Прокатом средств реабилитации ежегодно пользуется более 5 тыс. жителей нашего региона. Пункты проката есть в 30 социальных центрах региона. Здесь можно взять на время разные изделия — у нас их более тысячи», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

С начала года около 500 жителей нашего региона воспользовались прокатом средств реабилитации. Самыми востребованными по-прежнему остаются трости, ходунки, костыли, коляски и оборудование для занятий адаптивным спортом .

В Подмосковье выбрать средство реабилитации можно онлайн через приложение «Соцуслуги». В приложении есть возможность заказать технические средства реабилитации из пунктов проката. Приложение можно скачать в маркетплейсе смартфона используя поиск: «Соцуслуги».

Также узнать о ближайшем пункте проката средств реабилитации можно в социальном центре вашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.