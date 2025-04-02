Около 500 многодетных семей Подмосковья получили выплату при рождении 3 ребенка

В этом году в Подмосковье по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева расширили перечень мер социальной поддержки для семей с детьми. Теперь многодетные семьи региона могут рассчитывать на выплату 300 тыс. рублей за рождение третьего или последующих детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Новую выплату получили уже почти 500 семей нашего региона. Мы понимаем, что каждая семья сталкивается с уникальными вызовами, и наша задача — помочь им. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплату могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (включительно). Важный момент — данную меру поддержки могут оформить только родители, имеющие регистрацию в Московской области.

Выплата 300 тыс. рублей назначается при рождении ребенка в 2025 году и регистрации его рождения именно в Подмосковье. При этом ребенок может быть рожден и в другом регионе, но зарегистрирован в ЗАГСе Московской области, для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг.

Заявление о предоставлении выплаты подается не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В ближайшее время будет настроена возможность беззаявительного назначения выплаты, то есть данные будут из роддома автоматически предаваться для назначения выплаты.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.