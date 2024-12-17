Около 50 тыс человек скачали и обновили Russpass с игрой «Зима в Москве»

С момента запуска игры с дополненной реальностью «Зима в Москве» мобильное приложение Russpass скачали и обновили почти 50 тыс. человек, а фестивальные площадки проекта и ключевые столичные достопримечательности посетили более 6,3 тыс. раз, сообщается на сайте мэра Москвы.

Игра «Зима в Москве» появилась в приложении Russpass 14 декабря. С ее помощью все желающие могут изучать новогоднюю столицу вместе с любимыми персонажами «Союзмультфильма», которые прячутся от москвичей и туристов около городских достопримечательностей. Пользователи ловят их с помощью смартфона, получая за это снежинки и зарабатывая новые уровни.

Игра будет продолжаться до 28 февраля. Необходимо загрузить приложение Russpass, а после регистрации открыть карту Москвы с локациями, где обитают герои «Союзмультфильма». За каждый пройденный уровень игроки получают специальные коды, которые можно обменять на баллы в программе лояльности «Миллион призов».

С 1 декабря до 28 февраля проект «Зима в Москве» объединяет все развлечения столицы и предлагает желающим огромный выбор праздничных мероприятий. Всего на территории Москвы будет открыто свыше 1,9 тыс. площадок.