Около 4,5 тыс школьников Ленинского округа получили соцвыплаты к началу учебного года

Семьи почти 4,5 тысяч школьников Ленинского городского округа перед началом нового учебного года получили различные виды социальных выплат в размере от 3 до 13 тысяч рублей. Деньги льготникам поступают проактивно. Если по каким-то причинам этого не случилось, то родители могут подать заявление на госуслугах до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Мы стараемся особо поддерживать многодетные семьи, поэтому выплата на покупку школьной формы в размере 3000 рублей предусмотрена на каждого школьника в такой семье. К началу учебного года в нашем округе ее получили 4027 детей. А небогатые многодетные семьи, где доход на каждого не превышает прожиточного минимума, установленного в Московской области, дополнительно получили еще по 7000 рублей на каждого ребенка школьного возраста», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что выплаты по 13020 рублей получили 55 ребят из числа детей-инвалидов, а 29 школьникам из семей погибших участников специальной военной операции перед 1 сентября выплатили по 10000 рублей.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева все выплаты производятся проактивно при условии регистрации семьи в Подмосковье и обучения детей в государственной или муниципальной образовательной организации региона. Если выплата не поступила или начислена не на всех детей, следует подать электронное заявление на региональном портале госуслуг в специальном разделе «Скоро в школу» https://uslugi.mosreg.ru/services/21672 или позвонить по номеру 122 добавочный 6.

В пресс-службе главы округа добавили, что еще свыше 50 детей в Ленинском округе получат подарок от губернатора Московской области в рамках ежегодной акции «Портфель для первоклассника».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.