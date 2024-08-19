Около 4 тыс школьников Подмосковья обеспечат рюкзаками к новому учебному году
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Почти 4 тыс. подмосковных школьников до 25 августа получат рюкзаки к предстоящему учебному году, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
«Помимо выплат для семей с невысокими доходами, где дети идут в 1-й класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нем есть все необходимое для занятий», — сказал Кирюхин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.
Министр добавил, что в этому году власти региона дополнительно обеспечат школьными рюкзаками 46 детей Курской и Белгородской областей, которые приехали в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.
«В прошлом учебном году у нас не хватало 1,8-2 тыс. учителей. И мы приняли соответствующие решения, провели мероприятия, которые предполагают компенсацию за аренду жилья нашим учителям», — сказал губернатор.