Около 4 тыс школьников Подмосковья обеспечат рюкзаками к новому учебному году

Почти 4 тыс. подмосковных школьников до 25 августа получат рюкзаки к предстоящему учебному году, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Помимо выплат для семей с невысокими доходами, где дети идут в 1-й класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нем есть все необходимое для занятий», — сказал Кирюхин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Министр добавил, что в этому году власти региона дополнительно обеспечат школьными рюкзаками 46 детей Курской и Белгородской областей, которые приехали в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

«В прошлом учебном году у нас не хватало 1,8-2 тыс. учителей. И мы приняли соответствующие решения, провели мероприятия, которые предполагают компенсацию за аренду жилья нашим учителям», — сказал губернатор.