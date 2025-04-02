Около 4 тыс детей с аутизмом ежегодно проходят реабилитацию в Подмосковье

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. С каждым годом число детей с расстройством аутистического спектра становится больше. Ежегодно около 20 тыс. детей проходят реабилитацию в социальных центрах Подмосковья, из них около 4 тыс. детей с аутизмом. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мы понимаем, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому наши специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В социальных центрах региона работают специалисты, которые оказывают помощь детям с различными особенностями здоровья и развития. Каждому ребенку подбирается индивидуальный план реабилитации, который включает в себя множество занятий.

Это может быть как терапия, направленная на развитие коммуникативных навыков, так и занятия по социальной адаптации. Специалисты используют различные методики, включая арт-терапию, логопедические занятия и сенсомоторную коррекцию.

Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.