Около 35,5 тыс школьников в Подмосковье сдадут выпускные экзамены в 2025 году

В Московской области свыше 35,5 тыс. юношей и девушек будут сдавать выпускные государственные экзамены в 2025 году, сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес.

«В этом году у нас более 35,5 тыс. выпускников будут сдавать экзамены, традиционно мы ждем от них высоких достижений. И чтобы они у нас получились, нам всем нужно поработать», — заявила Пильдес в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья.

Она напомнила, что 2024 году 99% выпускников 11 классов успешно справились с итоговым сочинением по русскому языку.

Ранее Андрей Воробьев заявил о росте числа школьников в Московской области.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал губернатор.