Около 3,1 тыс звонков по вопросам ветеринарии поступило в единый кол-центр Подмосковья

30 марта министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило на линии регионального кол-центра в сфере ветеринарии электронного помощника «Вита». Ранее звонки принимались операторами с 9:00 до 21:00 ежедневно, теперь — круглосуточно. Всего с начала месяца поступило свыше 3,1 тыс. обращений, из них 656 было переведено на оператора по ветеринарии и 588 — на специалиста по работе с безнадзорными животными. Роботом отработано 1,8 тыс. обращений, большая часть из которых консультации по разным тематикам. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Основными вопросами, которыми интересовались жители региона в апреле, стали: безнадзорные собаки — 537 обращений, вакцинация ­ — 308, запись на прием к врачу — 261, а также работа государственных информационных систем «Меркурий» и «Цербер».

В ведомстве напомнили, что узнать информацию по части работы региональных госветучреждений можно по единому номеру +7 (495) 668-01-25.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.