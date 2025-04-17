Около 300 книг подарили учащиеся Ногинска родной школе

Школьники из центра образования «Богородский» приняли участие в акции «Подари Книгу Библиотеке». Вся школа зарядилась энергией дарящих. Почти 300 новых книг пополнили книжные полки школьной библиотеки. Участвовали в акции целыми семьями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Собрать удалось все: от классики до современных бестселлеров. Теперь каждый найдет что-то для души.

Руководство библиотеки поблагодарило участников за отзывчивость. Ребята поделились частичкой своей души, дали радость и возможность другим читателям прочитать новую книгу, окунуться в увлекательный мир литературы. Подаренные книги уже заняли достойное место на полках библиотеки. И кто знает, какая именно книга согреет не одну сотню читателей.

Отрадно, что сами участники акции — частые посетители как школьной библиотеки, так и книжных магазинов.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.