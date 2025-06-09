Около 300 человек поучаствовали в фестивале красок холи в Ленинском округе

Фестиваль красок холи провели в Центральном парке в Видном 7 июня. Его посетили порядка 300 жителей и гостей Ленинского городского округа. Праздник состоялся в рамках ежегодного проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Яркий праздник для детей и взрослых уже не первый раз проводится в городских парках Видного. В ходе развлекательной программы гостей радовали веселые конкурсы, звучала зажигательная музыка и работали энергичные аниматоры. Самыми незабываемыми моментами стали три запуска красок холи: по команде ведущего все участники синхронно подбрасывали высоко вверх содержимое разноцветных пакетиков, создав красочное облако и атмосферу праздника.

В дирекции парков Ленинского округа напомнили, что мероприятия изначально планировали организовать ко Дню защиты детей, но перенесли на более поздний срок из-за ухудшившихся погодных условий.

В рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» в парках Ленинского городского округа в течение сезона запланировано проведение 176 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.