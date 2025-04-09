Около 300 человек из Одинцова отправятся на службу в ходе весеннего призыва

В России 1 апреля 2025 года стартовала весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. В стране в общей сложности на военную службу будут призваны около 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Военный комиссар Одинцовского городского округа, городских округов Краснознаменск и Власиха Московской области Вячеслав Клявинь сообщил, что из муниципалитета в Вооруженные Силы отправятся порядка 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Срок службы не изменился и составит 12 месяцев. Большинство наших ребят останутся служить в Московском военном округе. Призывники не будут направляться ни в зону проведения специальной военной операции, ни в новые регионы России», — уточнил Вячеслав Клявинь.

По традиции одинцовцы отправятся служить в части РВСН, Сухопутных войск и ВКС, а наиболее подготовленные — в элитные президентский и преображенский полки.

На протяжении длительного времени по результатам работы Одинцовский военный комиссариат стабильно входит в число лучших комиссариатов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.