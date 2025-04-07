Около 2,5 тыс предпринимателям Подмосковья оплатили больничные и декретные

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены крестьянских (фермерских) хозяйств могут получать пособия по больничному и в связи с материнством. Об этом им нужно позаботиться заранее. В 2025 году отделение Социального фонда по Москве и Московской области оплатило декретные и больничные 2 460 предпринимателям на общую сумму 117 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Чтобы получать пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности, индивидуальным предпринимателям нужно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с Отделением Социального фонда и ежегодно вносить добровольные взносы.

Заявление о вступлении в правоотношения можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Москве и Московской области и МФЦ.

Взносы необходимо заплатить до 31 декабря текущего года. Стоимость страхового года в 2025 году составляет 7 809,12 рублей для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Реквизиты для перечисления страховых взносов можно найти на странице Отделения СФР.

Поддержка данной категории граждан со стороныгосударства будет значительной. Так, размер пособия по беременности и родам в 2025 году за 140 календарных дней составляет 103 285 рублей (при уплате добровольных взносов за 2024 год в размере 6 696,22 рублей). Право на пособие возникает в том случае, если уплачена вся сумма взносов за год, предшествующий году начала декрета, т. е. чтобы получить выплату в связи с материнством в 2026 году взносы нужно внести до 31.12.2025 года.

Сумма выплаты по временной нетрудоспособности в 2025 году тоже увеличилась. Оплата одного дня больничного в текущем году для предпринимателей составляет 737,75 рубля. Размер зависит от количества лет уплаты взносов и больничных дней. Если взносы предприниматели платят более 8 лет, то больничный ему выплатят в размере 100 процентов минимального размера оплаты труда за полный месяц, от 5 до 8 лет — 80%, до 5 лет — 60%. При этом сумма дохода предпринимателя не имеет значения.

Получать декретные и больничные могут и самозанятыеграждане при условии оформления статуса индивидуального предпринимателя. Они также могут вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию и начать формировать свою будущую пенсию. Таким правом воспользовались 9 тысячжителей Московского региона.

Для этого необходимо ежегодно вносить в Отделение СФР добровольные взносы на пенсионное страхование. Его размер определяется самим самозанятым, но законодательно установлены минимальная и максимальная величины, привязанные к МРОТ (минимальная сумма — 59 241 рубль, максимальная — 473 932 рубля).

Добровольный взнос за текущий год необходимо заплатить до 31 декабря включительно. Если самозанятый решит прекратить добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию — не позднее даты подачи в клиентскую службу Отделения СФР соответствующего заявления.

Для всех категорий самозанятых граждан установлены общие условия назначения страховой пенсии по старости:

— наличие страхового стажа не менее 15 лет;

— наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с величиной не менее 30;

— достижение пенсионного возраста.

Гражданам, не выработавшим минимальный стаж и величину ИПК назначается социальная пенсия на 5 лет позднеепенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.